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Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumlusuz durum yaşanmadı

Beşiktaş'ta Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bulunan şüpheli çanta, kısa süreli panik yaşattı.

İHA | 30.12.2017 - 00:10..
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Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumlusuz durum yaşanmadı

Beşiktaş'ta şüpheli çanta bulunmasının ardından olay yerine gönderilen ekipler kontrollü patlatma yaptı. Patlatmanın ardından incelenen çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

CADDE TRAFİĞE YENİDEN AÇILDI

Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.

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Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumlusuz durum yaşanmadı

Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumlusuz durum yaşanmadı

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