Besim Tibuk'un dolar tahmini

Ak Parti'ye muhalifliği ile bilinen eski siyasetçi Besim Tibuk, HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.

"NORMAL SEVİYEDE DOLAR 3.6-3.75 OLMALI"

Son günlerde yaşanan dolardaki ani yükselişin tamamen spekülatif olduğunun altını çizen Tibuk, normal seviyenin 3.5-3.75 aralığında olması gerektiğinin altını söyledi.





"PİYASALAR ERDOĞAN'DAN GÜVEN MESAJI BEKLİYOR"

Bu spekülatif ortamın da Batı finans çevrelerinin güven bunalımından kaynaklandığını belirten Tibuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın finans çevrelerine sık sık Merkez Bankası’nın bağımsız olduğu ve 24 Haziran’da seçildikten sonra da ekonomi yönetiminin serbest piyasaya uygun olacağı mesajını vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı, uluslararası piyasalara güven verecek isimlerin yanında olduğunu hatırlatmalı." dedi.

"EURO KULLANILABİLİR"

Tibuk, İtalya'nın ekonomik anlamda sıkıntılı olduğu için piyasaya devamlı yeni Euro sokmasından faydalanılması gerektiğini savunarak şöyle dedi: "Avrupa’da faiz 0. Türk bankaları yüzde 1-2 faizle Euro alabilir. Bu dönemde Euro’nun bu durumundan istifade edilebilir."

"DOLARIM OLSA LİRA ALIRIM, DOLAR 4 LİRAYA DÜŞECEK"

Tibuk ayrıca Türk lirasına olan güvenini de şöyle ifade etti: “Benim elimde dolar olsa Türk Lirası’na çeviririm, dolar 4 TL’ye gerileyecek.”

"OSMANGAZİ HATA, YAVUZ SULTAN SELİM MÜTHİŞ"

Tibuk, devlet yatırımları ile ilgili olarak da bazılarının çok isabetli bazılarınınsa hata olarak görüyor. Çanakkale Köprüsü ile Rize-Artvin Havalimanı’nı yanlış bulan Tibuk, 3. havalimanı, 3. köprü ve Osmangazi Köprüsü yatırımlarını ise doğru buluyor.

"ERDOĞAN'DAN BAŞKASI BAŞARAMAZDI"

Bu yatırımların ekonomiye dolaylı katkılarının çok büyük olduğunu söyleyen Tibuk, "Erdoğan dışında kimsenin bürokrasiyle baş edip bu işi başaramazdı." ifadelerini kullandı.

"PARK YAPILIRSA İSTANBUL'UN DEĞERİ FIRLAR"

Tibuk, havalimanları ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Bu havalimanı açılıp Tayyip Bey’in söz verdiği Atatürk Havalimanı yerine Central Park gibi bir park inşa edilince İstanbul’un değeri yeniden yukarıya doğru fırlayacak, 2-3 yıl içinde şehir yine kıymetlenecek."

Tibuk'un desteklediği devlet uygulamalarından biri de Kredi Garanti Fonu. Tibuk, KGF uygulamasının ekonomiye canlılık verdiğini düşünüyor.