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Besim Tibuk'un 'Ramazan'ın tarihi değiştirilmeli' önerisi

Besim Tibuk, oruç ibadetinin sağlığa faydasının olmadığını söyleyip, yazın sıcakta oruç tutmanın zor olduğunu, tarihin değiştirilip aralık ayına getirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 16:28..
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Besim Tibuk'un 'Ramazan'ın tarihi değiştirilmeli' önerisi

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Eski siyasetçi Besim Tibuk, Ramazan orucunun aralık ayına alınmasını ve o ayda tutulması gerektiğini belirtirken, "Aç kalmakta sorun yok ancak susuz olmaz" diye konuştu.

"ORUCUN FAYDASI YOK"

Tibuk konuyla ilgili "En uzun süreye geliyor. Bu kadar uzun süre aç susuz kalmak insan vücudu için sağlıklı değil. Gazeteler yazmaya başladı orucun sağlığa ne kadar faydalı olduğunu. Kardeşim o oruç dediğin su içiyorsun orada. Yemek yeme tamam da bizim oruçta su da yok.

Bu şekilde orucun faydası yok. Tamam oruç tutalım fakat bu takvim 6 bin sene evvel kullanılmış ay takvimidir. Bu takvimin yanlış olduğu 2100 sene evvel bulmuşlar. Bundan habersiz Mekke'de Medine'de ay takvimi kullanıyorsun...

Yalnız uzun tutmak değil bu sene hac takvimi de Ağustos ayına denk geliyor en sıcak ay. Halbuki bu ayları değiştireceksin. Ramazan ayını aralık ayına denk getireceksin." dedi.

Besim Tibuk: Ramazan ayını aralıka sabitleyelim VİDEO

"HAC ZAMANI AĞUSTOS AYINA DENK GELDİ"

Hac ibadeti içinde konuşan Tibuk, bu sene Hac zamanının ağustos ayına denk geldiğini ve orada insanların çok zorlanacağını belirterek Hac zamanının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

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