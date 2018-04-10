Beşinci nesil Renault Clio kamuflajlı olarak görüntülendi

İlk olarak 1990 yılında yollara çıkmış, Renault'un B segmentinde yer alan, başarılı satış rakamlarına ulaşan ve ülkemizde Bursa fabrikasında üretilen modellerden biri olan Renault Clio'nun 5. nesli kamuflajlı olarak görüntülendi.

KÜÇÜK BİR MEGANE

Ağır bir şekilde kamuflajlanması sebebiyle tasarımsal öğeler hakkında yorum yapmak çok güç. Ancak özellikle ön panjura bakıldığında küçük bir Megane olarak nitelendirmek mümkün.

EKLENTİLER YAPILACAK

Eylül ayında Paris Motor Show'da tanıtımı yapılması beklenen modelin yarı otonom sürüş özellikleri ile elektrik motoru gibi eklentilerle birlikte gelmesi bekleniyor.

3 SİLİNDİRLİ TURBO BENZİNLİ ÜNİTE YER ALACAK

CMF-B platformunun güncellenmiş bir versiyonunu temel alacak otomobilde 1.3 litre hacimli turbo benzinli ve 0.9 litre hacimli 3 silindirli turbo benzinli bir ünitenin yer alması beklenmekte.

DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ HENÜZ YOK

Dizel motor seçenekleriyle alakalı net bir bilgi paylaşılmamış, henüz bir şeyler söylemek için çok erken, ancak egzoz emisyonlarını azaltmak amacıyla ülkemizde çok sevilen dCi motorun yerine hybrid bir motor geleceği de söylentiler arasında...