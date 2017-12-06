Beşir Derneği'nden yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama

Ana hizmet kolları gıda, giyim, yakacak, eğitim, sağlık yardımları, doğal afetler sonrası oluşacak mağduriyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler olan; yurt genelinde 250'ye yakın temsilciliği, 12 bölgede lojistik deposu bulunan Beşir Derneği, başvuru işlemleri, mülakat ve araştırmalar ile raporlar hazırlıyor ve bu raporlarla her ailenin gerekli ihtiyacını tespit ederek aileye özel yardım kolileri oluşturuyor.

KİŞİYE ÖZEL YARDIM PAKETİ

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, “Dağıtım, mevcut yardım malzemesini götürüp dağıtmak suretiyle gerçekleştirilen bir yardım organizasyonudur. Bu sistemin ne kadar insanın ihtiyacını karşıladığını inceledik. Gördük ki kişiye ihtiyacı olmayan yardım kalemleri, dağıtım kapsamında götürülebiliyor. Bu durum ise hem büyük bir kaynak israfına sebebiyet veriyor hem de acil çözülmesi gereken ihtiyaca cevap vermiyor. Beşir Derneği olarak kişinin ihtiyacı neyse o tespit edildikten sonra her ay, kişiden neye ihtiyacı olduğunu sipariş alır gibi öğreniyor ve kişiye özel yardım paketi hazırlıyoruz” diyerek hem çalışma yöntemlerini açıklıyor hem de dağıtım değil, yardım yapmaya odaklandıklarını ifade ediyor.

YARDIM HANGİ PROJE İÇİN GELDİYSE ONUN İÇİN KULLANILIYOR

Beşir Derneği, birçok farklı alanda sürekli yeni yardım kampanyaları başlatarak, tüm çalışmalarını bağışçılarının kullandığı SMS ve yardımlar ile sürdürüyor ve herhangi bir resmi kurumdan veya diğer STK’lardan herhangi bir maddi destek almıyor. Bu yardımlar ile yalnızca 2016 yılında 8 milyon insan ve 13 bin aileye yardım gerçekleştirildi. Beşir Derneği, 2011 yılından itibaren Kilis ve Reyhanlı’da kurdukları lojistik depolarıyla 3 milyondan fazla Suriyeli'ye yardım ulaştırıyor. Ayrıca aşevlerinden her gün 21 bin kişilik sıcak yemek çıkarılabiliyor ve bunları Halep, İdlib kırsallarındaki çadırlarda kalan ailelere ulaştırıyorlar. Yine aynı bölgede kurdukları ekmek fırınlarından günlük 160 bin ekmek üretiliyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde buna benzer farklı projeler hayata geçiren Beşir Derneği, bağışlar hangi kampanya için geldiyse mutlaka o alanda kullanıyor.

FİLM PROJESİ

İnsani yardım alanında son derece etkin hizmetler gerçekleştiren dernek, bağışçılarından gelen 5 TL, 10 TL yardımlar ile bir film dahi çekti. Antalya Uluslararası Film Festivalinde dünya prömiyerini yapan ve Boğaziçi Film Festivalinde de gösterime giren Aida Begic yönetmenliğindeki ‘Bırakma Beni' filminin yapımcılığını Beşir Derneği üstleniyor.

Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar şöyle anlatıyor, “Suriyeli mültecilere 7 yıldır hizmet veriyoruz. Bu halkın içinde, sayıları tam belli olmamakla birlikte 70 bin ile 100 bin arasında yetim çocuk var. Biz bu çalışmaları yaparken bu çocukların yaşadığı travmanın, savaş psikolojisinin yıllar geçmiş olmasına rağmen hala canlı kalmış olduğunu gözlemledik ve bu çocuklara bu psikolojik yıpranmışlığı, travmayı nasıl unuttururuz, nasıl onları Türkiye'deki hayata adapte edebiliriz diyerek proje ekibi oluşturduk. Bu durumu konuşurken birçok proje geliştirildi. Bunlardan biri de çocuklara drama ve sahne sanatları eğitimi verme fikriydi. Bu eğitimi kimin verebileceği noktasını değerlendirirken Bosna savaşını yaşamış birisi olarak, çocukların psikolojisini yakından tanıyan yönetmen Aida Begic ile devam etme kararı aldık. Kamplarda başladığımız bu küçük çaplı projeden yola çıkarak ‘yetimlik' kavramını en iyi anlatabileceğimiz yöntem olarak sinema filmi fikri kendiliğinden ortaya çıktı. Yaptığımız film ile ‘yetimlik’ kavramının aslında ne olduğunu dünyanın her yerinde anlatma imkanına kavuştuk.”

Bu film projesi için ayrı bir kampanya oluşturan Beşir Derneği, film için gerekli olan bütçeyi yalnızca film çekimi için toplanan bağışlarla karşıladı. Yalnızca filme destek olmak isteyenlerin gönderdiği bağışlar kullanıldı ve film vizyona girdikten sonra gelirlerin tamamı yine yetim çocuklar yararına kullanılacak.