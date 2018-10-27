Beslenme çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

Beslenmenin okul başarısındaki rolü tartışılmaz. Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir zihini de beraberinde getiriyor.

Sağlıklı beslenmenin gerek fiziksel gerek zihinsel aktivitelerde aktif bir rol oynadığını biliyoruz.

Öğrencilerin günlerinin büyük bir kısmını geçirdiği okullarındaki beslenmeleri de ailelerin ve öğretmenlerin kontrolü altında olmalı.

BESLENMEYLE GELEN ZİHİNSEL GÜÇ

Beslenme düzeni kontrol altında tutulan öğrencilerin, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin oldukça güçlü olduğu izlenebiliyor.

Okul başarısı için ihtiyaçları olan odaklanma becerisi, zihinsel beceri ve motor becerilerin tamamı, beslenme alışkanlıklarından etkilenir.

KAHVALTININ ÖNEMİ

Beslenme çantası hazırlamak için gerekli olan önerilerden önce, her yaş için kahvaltının önemini vurgulamakta yarar var.

Güne başlarken yapılan verimli ve doyurucu bir kahvaltının, oldukça kıymetli olduğunu belirtmeliyiz.

Kahvaltı sayesinde güne güçlü bir başlangıç yapan öğrenci, gün içerisinde kendisini derslere hazır hisseder. Sağlık açısından yararları ise saymakla bitmez.

AMBALAJA DİKKAT

Beslenme çantasının içeriğini belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi, çocuğu ambalajını açmak ve yemek konusunda zorlamayacak besinlerin hazırlanması ve seçilmesi.

Öte yandan dökülmeyecek ve ağır koku bırakmayacak yiyecek ve içeceklerin bir arada bulunması da önemli bir avantaj.

HAZIR YİYECEKLER TÜKETMEYİN

İdeal bir beslenme çantası, kahvaltı öğününü destekleyecek ve çeşitlendirecek nitelikte olmalı.

Kahvaltının ya da öğlen yemeğinin atlanması ve çocuklara evde hazırlanmış yiyecekler yerine fast-food ya da atıştırmalık sunulması, öğünlerin verimliliğini düşürür.

Peynir ve yeşilliklerle hazırlanmış bir sandviç, yağsız tavada kızartılan köfte, ev yapımı kek gibi besinler, bu öğünün geçiştirilmesinin önüne geçer ve hem lezzetli, hem de sağlıklı bir beslenme çantası hazırlanmasını sağlar.

KURUYEMİŞ TÜKETİN

Kuru kayısı, kuru incir gibi kuruyemişlerle beslenme çantasının içeriği çeşitlendirilebilir. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlerin ise miktarına dikkat edilmeli, bir iki avucu aşmayacak şekilde öğüne eşlik etmesi sağlanabilir.

