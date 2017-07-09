taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Besni'ye şehit ateşi düştü

Bitlis Hizan'da şehit düşen Astsubay Üstcavuş Recep İnce'nin şehit haberi ailesine verildi.

09.07.2017 - 09:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

PKK'lı teröristlerin Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce'nin acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.

Besni'ye şehit ateşi düştü

PATLAYICININ İNFİLAK ETTİRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLDU

Hizan- Tatvan karayolunun Hazro Dersi Mevkii'nde askeri aracın geçişinde, önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Besni'ye bağlı Köseceli Beldesi'nde oturan ailesine verildi.

Besni'ye şehit ateşi düştü

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Çiftçi Osman ve Cemile İnce çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit İnce'nin biri kız 5 kardeşten üçüncüsü olduğu belirtildi. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İnce'nin cenazesi, bugün ikindide Besni'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Besni'ye şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım, 3. Havalimanı inşaatını inceledi
Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı çalışmalarını inceleyerek, Bakan Arslan'dan bilgi aldı.
Düşen telefonunu almak için indiği kuyuda mahsur kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde cep telefonunu almak için indiği 22 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan emekli öğretmen kurtarıldı.
Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı
Lüks otomobil önce bir otomobile, ardından motosiklete çarptı.
Yozgat’ta içme suyu isale hattı patladı
İçme suyu isale hattının patlaması sonucu E-88 karayolu ile bağlı cadde ve sokaklar adeta nehre dönüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

137
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

76
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

61
Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

13
Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

24
Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

23
Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM