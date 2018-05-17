Beste Açar Tayfun'a tokat gibi cevap: İşini iyi yapsaydın

Tayfun Duygulu, yıllar önce Kayahan ile ciddi bir kavga yaşadıklarını söyledi.

"KAYAHAN BANA BIÇAK ÇEKTİ"

Duygulu’nun “Ben ‘Kar Beyazdır Ölüm’ü Nilüfer için yazdım. Kayahan bunu öğrenince tartıştık. Onu ittim, o da bana bıçak çekti” iddiasına, eski eşi Beste Açar’dan yanıt geldi.

"ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ"

“Artık hayatta olmayan bir sanatçı hakkında böyle konuşmayı yakıştıramadım. Çok talihsiz bir açıklama” diyen Açar, Duygulu’nun “Kayahan müzik dünyasında yolumu kesti” sözlerini de değerlendirdi: “Yaptığınız işte iyiyseniz, başarılı olursunuz.”