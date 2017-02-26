Bestekar Abdullah Balak hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü yapan besteci Abdullah Balak, uzun süreden beri yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.





DEFNEDİLDİ

Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Burada Balak için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Balak'ın ailesi ve sanatçılar katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BAKAN AVCI'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bestekar Abdullah Balak'ın sanat hayatına kazandırdığı eserler ve isimlerle her zaman saygıyla anılacağını bildirdi. Bakan Avcı mesajında; "Bestekar, araştırmacı, eğitimci ve çok yönlü bir kültür adamı olan merhum Abdullah Balak, sanatımıza kazandırdığı eserler ve isimlerle her zaman saygı ve şükran ile yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

TATLISES YIKILDI

Acı haberi İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyuran İbrahim Tatlıses; "Şanlıurfa sevdalısı, Değerli Hocamız, Değerli bir üstat, kıymetli bir besteci unutulmaz, efsaneleşmiş FADİLE, KARDAŞ FALA KONARAM, YARIMIN ADI YAŞAR, FELEK SEN NE FELEKSEN, BAŞINDA YAZMASI VAR, SEHERDE UYANASAN gibi, daha bir çok esere imza atan, Şanlıurfa sevdasından vazgeçmeyen, Urfa'nın özüne inen bir insan olan değerli AĞA'mızı KAYBETMENİN derin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntüm büyüktür ama ne yazık ki cenazeye gidemediğim için çok üzgünüm çok, niye mi çok üzgünüm? Kalabalık olacağını biliyorum, o kalabalıkta insanlar aşırı bir sevgi göstereceklerdir işte bu yüzden gelemiyorum. Sevgili hemşehrilerim beni bağışlasınlar. Şanlıurfalılar olarak acıyı da, tatlıyı da severiz ama bu acı başka bir acı... Terbiye timsali, beyefendi Abdullah Balak Ağa'mızı kaybetmemizin acısını bütün hemşehrilerimle yürekten paylaşıyorum. Hakkı hepimizde büyüktür, varsa bizim hakkımız helal olsun, mekanı cennet olsun inşALLAH..." ifadelerine yer verdi.