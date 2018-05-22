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Bestemsu Özdemir Engin Akyürek'in peşinde

Oyuncu Bestemsu Özdemir'in 'Kara Para Aşk' dizisindeki eski rol arkadaşı Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 13:54..
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Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki Bestemsu Özdemir, aşk hayatında tam hızıyla devam ediyor.

Bestemsu Özdemir Engin Akyürek'in peşinde

"ENGİN MEKANA GELİNCE ARAYIN"

Bestemsu Özdemir'in 2014-2015'te Atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ettiği konuşuluyor. Anadolu Yakası'nda oturan 36 yaşındaki Engin Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Bestemsu Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor.

Bestemsu Özdemir'in, yakın dostlarını "Engin'in gittiği mekanları bana söyleyin" şeklinde tembihlediği de gelen haberler arasında.

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