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Beştepe'de ekonomi zirvesi

Döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimini Beştepe'ye çağırdı.

AA | 09.05.2018 - 11:08..
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Beştepe'de ekonomi zirvesi

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Türkiye ekonomisi üzerine yapılan baskı giderek artmaya başladı.

Kurların dış güçler tarafından speküle edilmesinden sonra dolar ve euro üst üste rekor kırmaya başladı.

TRUMP'IN KARARI ETKİLEDİ

Döviz piyasasında yaşanan hareketliliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmadan ayrılacağını açıklaması da ateşledi.

EKONOMİ ZİRVESİ

Doların 4,40 seviyesine dayanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimini Beştepe'ye davet etti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün Beştepe'de Erdoğan'a brifing verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım; seçimler nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonların yapıldığının altını çizmişti.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda şu isimler var:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci

Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal

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