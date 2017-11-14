taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.684
USD
3,8711
EURO
4,5365
ALTIN
158,41
PETR
62,8600

Bestler-Dereler'de 31 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

14.11.2017 - 13:51
  1. Haberler
  2. Gündem
Bestler-Dereler'de 31 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara vermiyor.

Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda örgüte üst üste darbeler vuruldu.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 31 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristler arasında kırmızı listede yer alan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O TERÖRİST

Bestler-Dereler'de 31 PKK'lı öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Mersin'deki polis servis aracına saldıranlar yakalandı
Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı.
Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
FETÖ'cü eski hakim ve savcıların ByLock mesajları
ByLock mesajlarına göre, FETÖ mensubu eski hakim ve savcıların Zekeriya Öz'e "Zek" diye hitap ettikleri belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

167
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

172
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

96
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

208
Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

108
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM