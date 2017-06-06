Bet Hillel Sinagogu'nda, Atatürk için edilen dua sergileniyor

İzmir'in Konak ilçesi 920 Sokak'ta bulunan İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın Bet Hillel Sinagogu'nda çeşitli obje ve anı eşyaları sergileniyor.

Camekan içinde sergilenen dua da ise, "Hükümdarlara kurtuluş bahşeden, Mustafa Kemal Paşa'yı yücelere, yükseklere yüceltsin. Evrenin hükümdarı onu muvaffak etsin ve (tanrının) iradesi böyle olsun ve amin diyelim." sözleri yer alıyor.

AÇIKLAMASI DA YAZILI

Dua ile ilgili yazılan açıklamada, "Geleneksel olarak her yıl 'Kipur' gecesinde Osmanlı Yahudileri tarafından sırayla önce ülkenin lideri ya da cumhurbaşkanına sonra Yahudi cemaatine mensup saygın din ve bilim adamlarına dua edilir. Bu dua 'hanoten' duasıdır. Bu defterde yer alan hanoten duasının tarihi milli mücadeleden sonraki ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından önceki döneme denk gelmektedir. Mustafa Kemal henüz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değildir. 1922-1923 yıllarıdır." notu yer alıyor.

SİNAGOGUN TARİHİ

Bet Hillel sinagogu, Palaçi Ailesi'nin evinde kuruldu. Haham Hayim Palaçi (1788-1869) ve oğlu Haham Avraham Palaçi (1809-1899), 19'uncu Yüzyıl İzmir Yahudi Cemaatinin en önemli din bilginleri arasında yer alıyor. İkisi de devrin en büyükleri olarak anılır, ünleri İzmir ve Türkiye sınırlarını aştı.

Avrupa ve Ortadoğu'nun Yahudi din bilginlerinin danışmak için İzmir'e gelmelerine neden oldu. Haham Hayim Palaçi hayatı boyunca toplam 72 kitap yazarken, bunların 26'sı yayımlandı ve 1861 yılında Sultan Abdülmecit tarafından 'Adaletten sorumlu din adamı' nişanı ile ödüllendirildi.

Bet Hillel Sinagogu, Haham Hayim Palaçi'nin mezarı ve mezarın bulunduğu Gürçeşme Mezarlığı'ndaki arınma havuzu (Mikve), öğrencileri tarafından 'pırlanta üçgeni' olarak adlandırılır ken mutlaka ziyaret edilmesi gereken kutsal mekânlar olduğuna inanılıyor.

















