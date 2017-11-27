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Beton mikseri evin yatak odasına daldı

İstanbul Kağıthane'de park halinde olan beton mikseri kaymaya başladı ve eve girerek durabildi.

DHA | 27.11.2017 - 19:15..
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Olay, Harmantepe Mahallesi Dere Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki bir inşaata beton dökmek için gelen 34 NL 3512 Plakalı mikser sürcüsü, aracı sokak içerisine park etti.

İKİ ARACA ÇARPTI, YATAK ODASINA GİRDİ

Kısa bir süre sonra Beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Önce önünde park halinde bulunun iki araca çarpan mikser daha sonra evin demir parmaklıklarını yıkarak bir evin duvarına çarparak durabildi.

Beton mikseri evin yatak odasına daldı

CAN KAYBI YOK

Büyük bir gürültü duyan çevredeki mahalle sakinleri, sokak içerisine baktıklarında kamyonun evin duvarına çarptığını gördü. Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sırasında şans eseri kayan kamyonun önünde ve çevresinde kimsenin olmaması herhangi bir ölüm ve yaralanmaya neden olmadı. Kazada üç araçta maddi hasar oluşurken, bir evin duvarının bir bölümü de göçtü.

Beton mikseri evin yatak odasına daldı

DAHA ÖNCE DE EVE GİRMİŞTİ

Evi hasar gören ev sahibi Kerem Koç, "Mikserin ikinci sefer bu şekilde eve girişi. yaptırmazlarsa davacı olacağım. Allahtan ki annem evde yoktu. Evde olsaydı yaşlı kadın artık burada ne olurdu bilmiyorum. Annem normalde burada yatıyordu" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Beton mikseri evin yatak odasına daldı

Beton mikseri evin yatak odasına daldı

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