taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.059
USD
3,5801
EURO
3,7415
ALTIN
134,10
PETR
55,5300

Beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

Sürücüsü kaçan beton mikseri, Ardıçlı Mahallesi 793 Sokak'ta, Mervan Abdu'ya çarptı. Abdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA | 04.01.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beton mikserinin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Abdu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALDIRIMA ÇIKIP ÇOCUĞA ÇARPTI

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kahraman, dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini incelerken olayı gördüğünü belirterek, "Çocuk evine doğru koşarak giderken, hızla gelen beton mikseri dönmek için kaldırıma çıkıp çocuğa çarptı. Çocuk kamyonun altında kaldı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterince, kamyonu bırakıp koşarak kaçtı. Buradan otobandan gider gibi gidiyorlar, 7 yaşında çocuk öldü burada. Yetkililerin buna önlem alması gerekiyor." dedi.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

410
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

292
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

291
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

295
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

327
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM