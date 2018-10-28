taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.3725
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Osmaniye'de, elindeki Türk bayrağıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mahmut Topal'a beton mikseri çarptı.

DHA | 28.10.2018 - 21:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinliğe katılan Mahmut Topal, törenin bitmesiyle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Elindeki Türk bayrağıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Topal'a, M.E. yönetimindeki 80 KB 869 plakalı beton mikseri çarptı. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindekiler ise yerde hareketsiz yatan Topal'ın üzerine, öldüğünü sanıp, gazete kağıdıyla bayrağı örttü.

SAVCIDAN TEPKİ

Bu sırada yoldan tesadüfen geçen Kadirli Cumhuriyet Savcısı Kutalmış Paksoy, bir süre ambulansı bekledikten sonra '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, görevliden sağlık görevlilerinin acele etmesini istedi. Paksoy, "Memur bey, ambulans gelmiyormuş. Ben olay yerindeyim. Kimse yok, acil gelsinler" dedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, üzeri kapatılan Topal'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye götürülen Mahmut Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Beton mikseri sürücüsü M.E., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

81
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

479
İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

190
Bardakçı: Ankara hükümeti Topkapı'daki eserleri satacaktı

Bardakçı: Ankara hükümeti Topkapı'daki eserleri satacaktı

165
Arda Turan'dan oğlu Hamza için 41 kurban

Arda Turan'dan oğlu Hamza için 41 kurban

128
Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

94
Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM