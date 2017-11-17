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Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir Bayraklı'da beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı ezdi.

17.11.2017 - 19:43
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Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Ankara Caddesi Egemak Kavşağı’nda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 35 U 6568 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan erkek yayaya çarptı.

MİKSERİN ALTINDA CAN VERDİ

Mikserin lastiğinin altında kalan yaya, hayatını kaybetti. Yayanın cesedi, olay yerinde yapılan incemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin şoförü E.Ç.'yi gözaltına alan polis, kazada yaşamını yitiren kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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