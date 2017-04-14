Erdoğan: Temenni ederim ki bu Astana sürecini diri tutabiliriz

1 ABD Moskova'daki Afganistan görüşmelerine katılmayacak ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

2 Bakan Kaya üniversitelilerin sorularını yanıtlayacak Bakan Kaya, bugün saat 15:00'da İstanbul Üniversite öğrencileriyle buluşarak soruları yanıtlayacak.

3 Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Hatipköy mevkisinde tır ile tankerin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kazada kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

4 4 yaşındaki kız çocuğunun kurşunların arasında kaldığı an ABD'de 4 yaşındaki bir kız çocuğu berber dükkanında otururken kurşunların arasında kalarak ölümden döndü.

5 Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın Bir yağ fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

6 United Airlines yolcularından kasketli önlem United Airlines’ı yine tercih eden yolcular, bu kez, darp olayına maruz kalmamak için kafalarına kask geçirerek yolculuk ettiler.