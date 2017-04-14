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Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Hatipköy mevkisinde tır ile tankerin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kazada kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

14.04.2017 - 05:51
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Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Erdal Ölmez idaresindeki 01 CHC 77 plakalı şerbet yüklü tır, yolda arızalanan bir araç yüzünden trafiğin yavaşlaması üzerine durdu.

DURAN TIRI FARKEDEMEDİ

Bu aracın peşinden gelen Sinan Sağıroğlu'nun kullandığı 34 PY 3401 çekici plakalı beton tankeri, duran tırı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton tankerinin kupası yerinden koparak savruldu, sürücü Sağıroğlu ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı

TEM OTOYOLU'NUN TRAFİĞİ KESİLDİ

Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik akışı kesildi.
Kazaya karışan araçların çekilmesi ve karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı

Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı

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