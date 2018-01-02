Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Kültür hayatımıza sunduğu katkılarla adından her zaman söz ettiren Beyan Yayınları, üretmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan alan, D.r Temel Şen'in İslam'da Fikir ve İnanç Hürriyeti, Ali Akgün'ün Allah'ı Bilmek, Fatma Kebire Gündüz'ün Bir Ömür Okumak, ve Nurettin Derman'ın Beylerbeyi Günlükleri adlı yapıtlar, kitapseverlerle buluştu.
NURETTİN DURMAN - BEYLERBEYİ GÜNLÜKLERİ
Nurettin Durman'ın nefis kaleminden sizi geçmişe götürecek sımsıscak satırlar...
Yazar: Nurettin Durman
Yayınevi: Beyan Yayınları
Türü: Günlük
Syf: 204
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FATMA KEBİRE GÜNDÜZ - BİR ÖMÜR OKUMAK
Usta kalem, Fatma Kebire Gündüz'den okuma üzerine notlar. Mutlaka okuyun...
Yazar: Fatma Kebire Gündüz
Yayınevi: Beyan Yayınları
Türü: Deneme, yazılar
Syf: 156
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ALİ AKGÜN - ALLAH'I BİLMEK
Yazar Ali Akgün'den tasavvuf ve maneviyat üzerine satırlar. Birçok sorunuza cevap niteliği taşıyan kitabı herkes okumalı.
Yazar: Ali Akgün
Yayınevi: Beyan Yayınları
Türü: Düşünce, tasavvuf
Syf: 100
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TEMEL ŞEN - İSLAM'DA FİKİR VE İNANÇ HÜRRİYETİ
D.r Temel Şen'den İslam'a farklı bir bakış. Ufkunuzu her açıdan zenginleştirecek olan bu eseri okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Yazar: Temel Şen
Yayınevi: Beyan Yayınları
Türü: Düşünce
Syf: 233
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