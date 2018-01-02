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Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Beyan Yayınları etiketiyle yayımlanan dört yeni eser okuyucularla tanışmayı bekliyor.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 09:53..
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Kültür hayatımıza sunduğu katkılarla adından her zaman söz ettiren Beyan Yayınları, üretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan alan, D.r Temel Şen'in İslam'da Fikir ve İnanç Hürriyeti, Ali Akgün'ün Allah'ı Bilmek, Fatma Kebire Gündüz'ün Bir Ömür Okumak, ve Nurettin Derman'ın Beylerbeyi Günlükleri adlı yapıtlar, kitapseverlerle buluştu.

NURETTİN DURMAN - BEYLERBEYİ GÜNLÜKLERİ

Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Nurettin Durman'ın nefis kaleminden sizi geçmişe götürecek sımsıscak satırlar...

Yazar: Nurettin Durman

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Günlük

Syf: 204

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Beyan Yayınları

FATMA KEBİRE GÜNDÜZ - BİR ÖMÜR OKUMAK

Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Usta kalem, Fatma Kebire Gündüz'den okuma üzerine notlar. Mutlaka okuyun...

Yazar: Fatma Kebire Gündüz

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Deneme, yazılar

Syf: 156

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Beyan Yayınları

ALİ AKGÜN - ALLAH'I BİLMEK

Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Yazar Ali Akgün'den tasavvuf ve maneviyat üzerine satırlar. Birçok sorunuza cevap niteliği taşıyan kitabı herkes okumalı.

Yazar: Ali Akgün

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Düşünce, tasavvuf

Syf: 100

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Beyan Yayınları

TEMEL ŞEN - İSLAM'DA FİKİR VE İNANÇ HÜRRİYETİ

Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

D.r Temel Şen'den İslam'a farklı bir bakış. Ufkunuzu her açıdan zenginleştirecek olan bu eseri okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yazar: Temel Şen

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Düşünce

Syf: 233

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Beyan Yayınları

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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