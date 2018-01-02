Beyan Yayınları'ndan dört yeni kitap

Kültür hayatımıza sunduğu katkılarla adından her zaman söz ettiren Beyan Yayınları, üretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan alan, D.r Temel Şen'in İslam'da Fikir ve İnanç Hürriyeti, Ali Akgün'ün Allah'ı Bilmek, Fatma Kebire Gündüz'ün Bir Ömür Okumak, ve Nurettin Derman'ın Beylerbeyi Günlükleri adlı yapıtlar, kitapseverlerle buluştu.

NURETTİN DURMAN - BEYLERBEYİ GÜNLÜKLERİ

Nurettin Durman'ın nefis kaleminden sizi geçmişe götürecek sımsıscak satırlar...

Yazar: Nurettin Durman

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Günlük

Syf: 204

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FATMA KEBİRE GÜNDÜZ - BİR ÖMÜR OKUMAK

Usta kalem, Fatma Kebire Gündüz'den okuma üzerine notlar. Mutlaka okuyun...

Yazar: Fatma Kebire Gündüz

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Deneme, yazılar

Syf: 156

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ALİ AKGÜN - ALLAH'I BİLMEK

Yazar Ali Akgün'den tasavvuf ve maneviyat üzerine satırlar. Birçok sorunuza cevap niteliği taşıyan kitabı herkes okumalı.

Yazar: Ali Akgün

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Düşünce, tasavvuf

Syf: 100

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TEMEL ŞEN - İSLAM'DA FİKİR VE İNANÇ HÜRRİYETİ

D.r Temel Şen'den İslam'a farklı bir bakış. Ufkunuzu her açıdan zenginleştirecek olan bu eseri okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yazar: Temel Şen

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Düşünce

Syf: 233

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