Beyaz, Boğaz manzaralı villa aldı

Beyazıt Öztürk, Ayazağa'da orman içindeki bir siteden 2.5 milyon TL'ye aldığı iki daireyi birleştirmiş ve orada oturmaya başlamıştı. Oturduğu sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan Beyazıt Öztürk, eski semtine döndü.

KIŞLARI BEBEK YAZLARI BARSELONA

Bir süredir ev arayışında olan Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçen günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı. Beyazıt Öztürk yaz sezonunu iki yıl önce Barselona'dan aldığı evinde geçiriyor.