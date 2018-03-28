taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.808
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,44
PETR
68,7500

Beyaz, Boğaz manzaralı villa aldı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sessiz sedasız yeni evine taşındı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Magazin

YY

Beyazıt Öztürk, Ayazağa'da orman içindeki bir siteden 2.5 milyon TL'ye aldığı iki daireyi birleştirmiş ve orada oturmaya başlamıştı. Oturduğu sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan Beyazıt Öztürk, eski semtine döndü.

KIŞLARI BEBEK YAZLARI BARSELONA

Bir süredir ev arayışında olan Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçen günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı. Beyazıt Öztürk yaz sezonunu iki yıl önce Barselona'dan aldığı evinde geçiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah ikinci kez boşandı
MESAM'ın yeni başkanı sanatçı Coşkun Sabah ile Türkiye eski güzeli Ceyda Sabah ikinci kez ayrıldılar.
Nejat İşler: Kavgaya değil aşka özenin
Oyuncu Nejat işler, Kaybedenler Kulübü Yolda filminin sevişme sahnelerinden dolayı eleştirilmesine cevap verdi.
Büşra Develi: Sarayda yaşamak isterdim
Büşra Develi, ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nde Bizanslı ‘Eleni’ oldu.
Sibel Can rap söyleyecek
Sibel Can, mayıs ayında çıkması planlanan yeni albümüyle ilgili konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

255
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

164
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

99
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

46
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

98
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM