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Beyaz eşya deposunu patlatıp, yarı fiyatına sattılar

Düzce'de bir beyaz eşya mağazasından 150 parça ürün çalan hırsızlar 102'sini yarı fiyatına sattılar.

DHA | 18.01.2018 - 19:36..
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Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasının deposuna giren hırsızlar, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın üstü ocak, fırın gibi 150 beyaz eşyayı çaldı.

102'SİNİ YARI FİYATINA SATTILAR

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızların kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla R.A. yakalanırken, ifadesi doğrultusunda çaldıkları eşyaları sakladıkları Yığılca Naşlar Köyü'ndeki eve baskın düzenledi. M.Ö. ve E.P. gözaltına alınırken, evde bulunan 10 buzdolabı, 14 bulaşık makinesi, 21 çamaşır makinesi, 2 fırın, 1 set üstü ocak olmak üzere toplam 48 beyaz eşya ele geçirildi. Şüphelilerin 102 beyaz eşyayı yarı fiyatına sattıkları anlaşıldı.

Beyaz eşya deposunu patlatıp, yarı fiyatına sattılar

SERBEST KALDILAR

Ele geçirilen malzemeler beyaz eşya mağazası sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. R.A. ve M.Ö. tutuklanırken, E.P. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beyaz eşya deposunu patlatıp, yarı fiyatına sattılar

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