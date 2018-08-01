Beyaz kod nedir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından doktorlara yönelik şiddet girişmlerine karşı başlatılan ve fiziksel güç uygulanmasının önüne geçilmesi adına oluşturulan sisteme beyaz kod denir.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir alarm sistemidir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ HATTI

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanmaktadır. Bu şekilde şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçlanmaktadır.