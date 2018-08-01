taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.211
USD
4,9208
EURO
5,7450
ALTIN
192,91
PETR
72,6200

Beyaz kod nedir

Sağlık çalışanlarına şiddet durumunda güvenlik güçlerini alarma geçiren uluslararası uyarı sistemine beyaz kod denir.

  1. Haberler
  2. İpucu

234234

Dünya Sağlık Örgütü tarafından doktorlara yönelik şiddet girişmlerine karşı başlatılan ve fiziksel güç uygulanmasının önüne geçilmesi adına oluşturulan sisteme beyaz kod denir.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve  sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir alarm sistemidir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ HATTI

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanmaktadır. Bu şekilde şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçlanmaktadır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Smokinin bilinmeyen tarihçesi

Smokinin bilinmeyen tarihçesi

4
Erken doğum riskine karşı 4 önlem

Erken doğum riskine karşı 4 önlem

0
Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli

Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli

4
Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

16
Paçuli bitkisi nedir

Paçuli bitkisi nedir

0
Monarşi nedir

Monarşi nedir

12
Flamenko nedir

Flamenko nedir

6