'Beyaz kod' veren doktor ölen yaşlı adamdan davacı oldu

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşlı adam gözaltına alınırken öldü VİDEO

DOKTOR İFADESİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Kadın doktor Ö.Y., olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Olay günü saat 08:40'ta, Yusuf Topal’ın muayene odasına girdiğini ve eşi adına ilaç yazdırmak istediğini belirten Ö.Y., eşinin kimlik numarasını sisteme girdiğinde kaydının İstanbul'da olduğunu gördüğünü ve bu kişiyi daha önce görmediğini kaydetti.

"EŞİNİ GÖRMEDEN İLAÇ YAZMAYACAĞIM DEDİM"

Yusuf Topal'a, 'İlaç yazabilmem için eşini görmem gerekir' dediğini söylediğini anlatan Ö.Y., şunları kaydetti:

"Yusuf Topal, bana cevaben ‘Yazacaksın’ dedi. Ben de cevaben ''Eşini görmeden yazamam amca’ dedim. Bunun üzerine Yusuf Topal, bana bağırarak, ‘Bana daha önce Çınarlar Sağlık Ocağı'nda yazmayan doktor oldu, orada da böyle yaptım ve başka bir doktor bana 'Amca gel, sakin ol, ben yazarım senin ilacını' dedi ve yazdı' diyerek cevap verdi. Ben de 'Ben yazmayacağım amca, lütfen dışarı çık. Bir sürü hasta var, eşini görmeden ilacını yazmayacağım' dedim.

Sonra kapıda bekleyen Telat isimli genç bir hastanın, Yusuf Topal’a hitaben ‘Amca dışarı çık, biz de sıra bekliyoruz. Bize de engel oluyorsun’ demesi üzerine Yusuf Topal, bu şahsa elinde bastonu havaya kaldırarak, şahsı iterek ve bağırarak, odadan birlikte çıktılar. Ben de şahıs dışarı çıkınca 155'i arayarak, yardım istedim."





"ÜZERİME DOĞRU YÜRÜDÜ"

Hasta muayene etmeye devam ettiği sırada Yusuf Topal'ın bağırarak, odasına tekrar girdiğini öne süren Ö.Y., şunları söyledi:

"Yusuf Topal’a ‘İçeride hastalar var, lütfen dışarı çıkın’ dedim. Bunun üzerine, üzerime doğru yürüdü.

Masanın üzerinden üstüme doğru eğilerek ve bir eliyle masama sert şekilde masaya vurup, diğer eliyle bastonunu sallayarak, bana ‘Bu ilaçları yazacaksın, ben 82 yaşındayım’ dedi. Ben de korkarak ‘Bana bu kadar yaklaşma’ dedim ve ardından ‘Daha fazla diretirsen polisi arayacağım’ demem üzerine bana, ‘Ara devletin polisi de gelsin, devletin savcısı da gelsin. Sen bu ilaçları yazacaksın, beni kendine küfrettirme, kötü konuşturacaksın. Senin yaşın kadar ben eşime sigorta ödedim, ben belediye başkanının eşini tanıyorum’ diye bağırdı ve bu şekilde odanın içerisinde bağırmaya uzun süre devam etti.

Bu sırada sürekli masamı yumrukladı. Ben de bu sırada tekrar 155'i arayarak, acele etmelerini, sıkıntı yaşadığımız söyledim.

"HASTALARIMI VE BENİ MAĞDUR ETTİ"

Bana telefondaki polis, ekibin yolda olduğunu söyledi. O sırada Yusuf Topal, yere çökerek ‘Ben bu odadan çıkmıyorum, çıkartamazsınız’ diyerek elindeki bastonu da yere vuruyordu.

Bu şekilde bir süre daha devam ettikten sonra iki resmi polis memuru muayene odama giriş yaptılar ve bana ‘Hocam şikayetiniz nedir?' dediler. Ben de polislere Yusuf Topal’ı işaret ederek ‘Eşine ilaç yazdırmak istiyor, burada olmadığı için yazamıyorum, bu sebeple olay çıkarıyor’ demem üzerine polisler, Yusuf Topal’ı odamdan çıkardı.

Olaydan sonra bu şahsı ve polisleri bir daha görmedim ancak koridorda konuştukları sırada polisin ‘Beyefendi, devletin resmi polisinin üniformasını çekiştiremezsiniz’ dediğini, Yusuf Topal’ın ise bağırıp, çağırdığını duydum. Sonrasında yaşanan olaylardan haberim olmadı.

Ben bu yaşanan olay ile ilgili görevimi yapmamı engelleyen ve üzerime yürüyen, odamı uzun süre işgal ederek, hastalarımın ve benim mağdur olmamıza neden olan, bağırıp, çağırarak, beni korkutan ayrıca şahsımı tehdit eden Yusuf Topal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."





SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI ÜSTLENDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf Topal’ın gözaltına alınmak istendiği sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmayı Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Alan üstlendi.

Soruşturma kapsamında sorumluların ifadelerine başvuracak Alan'ın, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle toplanmasını takip ettiği belirtildi.