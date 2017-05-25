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Beyaz Kuğu'nun seri üretimine 2021'den sonra başlanacak

Rusya, neredeyse Kalaşnikof kurşunu kadar hızlı olan ve Beyaz Kuğu olarak anılan Tu-160M2 uçağın seri üretimi için tarih verdi.

25.05.2017 - 14:40
  1. Haberler
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FDS

Rusya Federasyon Konseyi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu "2021'den sonra, uzak bölgelerdeki karadaki düşman hedeflerini, füzesavar ve hava savunma sistemlerinin operasyonlarının gerçekleştirildiği alanlara girmeden vurabilen modern Tu-160M2 stratejik füze taşıyıcı uçaklarının seri üretimine başlamayı planlıyoruz." dedi.

GELİŞTİRİLMİŞ MOTORLAR

​Modernize edilen Tu-160M2 uçaklarının teknik özelliklerinin, 'Beyaz kuğu' olarak adlarını duyuran Tu-160'lardan çok daha farklı olacağı, yeni bombardıman uçağının üzerinde geliştirilmiş yeni motorların yer alacağı ifade ediliyor.

Uçağın ayrıca neredeyse ‘Kalaşnikof' olarak bilinen AK-47 tüfeklerinin kurşunu kadar hızlı olduğu belirtiliyor.

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