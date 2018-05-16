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Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral'ın

Edebiyatımızın önemli isimlerinden İnci Aral, 7.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında verilen Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

DHA | 16.05.2018 - 12:53..
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Eserlerinde genellikle kadın-erkek ilişkileri, sevgi, kadının kimliği, bağlılık ve özgürlük gibi insanlık hallerine ve sorunlarına odaklanan İnci Aral, Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

ÖDÜLÜ ALAN 5'İNCİ İSİM OLDU

Bugüne kadar kaleme aldığı 7 öykü kitabı, 11 romanı ve denemeleri ile Yunus Nadi Öykü Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta edebiyatçı, Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nü alan 5. isim oldu.

Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral'ın

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