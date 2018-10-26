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Beyaz Miğferler kimyasal maddelerin yerini değiştirdi

Beyaz Miğferler, Cisr el-Şükür'de bulunan kimyasal maddeleri Hirbet Amud'a taşıdı.

AA | 26.10.2018 - 03:41..
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Suriye'nin İdlib bölgesindeki militanların Beyaz Miğferler üyeleri ile birlikte, Cisr el-Şükür'de bulunan kimyasal maddeleri Hirbet Amud'a taşıdığı belirtildi.

HANGİ MADDELER NE AMAÇLA TAŞINDI AÇIKLANMADI

Lübnan merkezli Al-Mayadin televizyonu, Cisr el-Şükür'deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu kentte depolanan ve kimyasal silah üretiminde kullanılan maddelerin militanlar ve Beyaz Miğferler örgütü üyeleri tarafından Hirbet Amud adlı yerleşime götürüldüğünü duyurdu.

Televizyon, tam olarak hangi maddelerin ve ne amaçla Hirbet Amud'a aktarıldığını açıklamadı.

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