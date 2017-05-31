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Beyaz Saray: Almanya-ABD ilişkileri iyi

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve Trump'ın Merkel'e çok saygı duyduğunu söyledi.

31.05.2017 - 06:56
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abd

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtladı.

"İLİŞKİLERİ İNANILMAZ"

Merkel'in, "Avrupa Birliğinin artık ABD'ye güvenemeyeceği" şeklindeki değerlendirmesini soran basın mensubuna Spicer, "Başkan'ın (Trump) Merkel ile olan ilişkisi inanılmaz; çok iyi anlaşıyorlar ve Başkan ona (Merkel) çok saygı duyuyor. Kendisi, sadece Almanya'yı değil, Avrupa'nın kalanını da önemli bir müttefik olarak görüyor." şeklinde cevap verdi.

SÖZLERİ ÇARPITILDI

Merkel'in sözlerinin medya tarafından "çarpıtıldığını" iddia eden Spicer, Merkel'in "Avrupa'nın kaderinin kendi elinde olduğunu" söylediğini ve Trump'ın da aynı çizgiye işaret ettiğini dile getirdi.

TRUMP'TAN ALMANYA ELEŞTİRİ

Konuyla ilgili sabah saatlerinde Twitter'dan açıklama yapan Trump ise "Almanya ile devasa bir ticari açığımız var; artı NATO ve askeri olarak ödemeleri gerekenden çok daha azını ödüyorlar. ABD için çok kötü. Bu değişecek." yorumunu yapmıştı.

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