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Beyaz Saray bahçelerine bahar turları başlıyor

Sarayın bahçeleri ve arazilerinde bahar dönemi için turistik geziler düzenleneceği belirtildi.

11.04.2017 - 08:16
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Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Bu etkinlik ile ziyaretçiler, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'ni, Jacqueline Kennedy Bahçesi'ni, Gül Bahçesi'ni ve Mutfak Bahçesi'ni gezebilecek.

ÜCRETSİZ

Etkinlik ücretsiz ve halka açık olacak; ancak tüm katılımcılara bilet kesilecek," denildi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde belirtildiğine göre 22 Nisan Cumartesi günü sabah 10.00'da başlayıp 16.30'a kadar süren turlar, 23 Nisan Pazar günü de 10.00 ile 14.30 saatleri arasında devam edecek.

YASAK LİSTESİ

Beyaz Saray bahçesine sağlık sorunları nedeniyle taşınması zorunlu olan madde ve araçların alınmasına izin verilirken; metal uçlu şemsiye, sprey tüpü, balon, her türlü yiyecek ve içecek, yanıcı veya sivri nesneler, su şişesi, termos, tütün mamulleri, silah veya oyuncak silahlar ise alınmayacak.

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