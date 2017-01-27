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Beyaz Saray basın ofisinden Teresa May gafı

Beyaz Saray basın ofisi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ismini yanlışlıkla bir porno yıldızının ismi olan "Teresa May" şeklinde yazdı.

27.01.2017 - 23:59
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Türkiye’yi yarın ziyaret etmesi beklenen İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın ilk yabancı konuğu olarak dün Washington DC’ye gitti.

Beyaz Saray basın ofisinden Teresa May gafı

'TERESA MAY' SKANDALI

Ancak ziyaret ile ilgili hazırlanan bilgilendirme notunda "Theresa" isminin yanlış yazılması bir skandala neden oldu.

Beyaz Saray basın ofisinden Teresa May gafı

Beyaz Saray’ın basın ofisi tarafından gazeteciler için hazırlanan günlük bilgilendirme notunda, İngiltere Başbakanının ismi "Theresa May" yerine, yanlışlıkla "Teresa May" şeklinde yazıldı.

Beyaz Saray basın ofisinden Teresa May gafı

Yanlışlıkla yazılan “Teresa May”in bir porno yıldızı olması ise, bu skandalın çok konuşulmasına neden oldu.

İngiltere Başbakanı göreve geldiği ilk günlerde de, bu isim benzerliği nedeniyle haberlere konu olmuştu.

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