Beyaz Saray çalışanlarının maaşları

Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre her sene bu bilgiler kamunun bilgisine sunulmak zorunda. Başkan Donald Trump, yıllık 400 bin dolar olan maaşının ilk 3 aylık bölümünü Milli Park Hizmetleri’ne bağışladığını açıklamıştı.

SÖZCÜ SPİCER 179 BİN DOLAR ALIYOR

Trump yönetimindeki en göz önünde olan isimlerden Özel Kalem Müdürü koltuğundaki Reince Priebus, Baş Stratejist Steve Bannon ve Basın Sözcüsü Sean Spicer ve yanından ayırmadığı danışmanı Kellyanne Conway ise senede 179 bin dolar maaş alıyor. 377 kişilik listede en yüksek ikinci maaş olan bu tutarı 21 kişi kazanabiliyor.

MAAŞ ALMAYAN İSİMLER VAR

Öte yandan, Trump yönetimindeki zenginliğiyle bilinen kimi ünlü isimlerden bazıları maaş dahi almazken, bazıları da son derece düşük meblağlara çalışıyor.

Örneğin, yatırımcı kimliğiyle bilinen ve Trump’ın kıdemli danışmanlarından işadamı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump vergi verenlerden maaş almıyor.

Bir zamanlar Goldman Sachs Operasyon Direktörlüğü gibi üst düzey bir idari pozisyonunda çalışan ve şu anda Milli Ekonomi Şurası direktörlüğü yapan Gary Cohn senede sadece 30 bin dolar kazanıyor.

377 KİŞİLİK LİSTEDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

ABD Kongresi’ne sunulan 377 kişilik listede dikkati çeken isim ve unvanlardan bazıları ve senelik maaşları ise şöyle:

Mark S. House - Kıdemli Danışman - 187 bin 100 dolar

Everett Eissenstat - Başkanvekili ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Vekili - 165 bin dolar

Carlos Diaz-Rosillo - Yaver Yardımcısı ve Kurumlararası Koordinasyon Direktörü - 165 bin dolar

Sandra Mabry - Ahlak Danışmanı - 161 bin 900 dolar

Ory Rinat - Geçici Dijital İşler Baş Sorumlusu - 161 bin 900 dolar

Michael Harkins - Kıdemli Siyasi Analist - 158 bin 123 dolar

Andrew Veprek - Göçmen Danışmanı - 127 bin 489 dolar

Helen Ferre - Medya İşleri Direktörü - 115 bin dolar

Patricia Blair - Kaligraf -102 bin 212 dolar

John Zadrozny - Adalet ve Ulusal Güvenlik Politikası Özel Danışmanı - 95 bin dolar

Ja’Ron Smith - Şehir İşleri ve Kentsel Dönüşüm Politikaları Danışmanı - 83 bin dolar

Philip Mattson - Mail Analizi Direktörü - 69 bin 634 dolar

Amy Sands - Katip - 66 bin 500 dolar

Kimberly Morrall - Kıdemli Planlama Direktörü - 62 bin dolar

Bethany Pritchard - Seyahat Direktörü - 51 bin dolar

Alexander El-Fakir - Araştırma Analisti - 42 bin dolar