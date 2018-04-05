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Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini doğrulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Ancak bölgedeki müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AA | 05.04.2018 - 00:35..
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Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

ABD'nin kurup yönettiği DEAŞ ile mücadele ettiklerini iddia eden Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Suriye'den çekileceğimiz doğru. Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız


"MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözlerine, "Başkan'ın liderliğinde (DEAŞ'ın ilan ettiği) halifeliğin tamamen ortadan kaldırılması noktasında ciddi mesafe katedildi. Bu konuda bölgedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. diye devam eden Sanders, açıklamasında herhangi bir ülke veya örgüt ismi zikretmedi.

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

"YEREL GÜÇLERE GEÇİŞ SÜRECİ" VURGUSU

Trump'ın en büyük hedefinin DEAŞ'ı bitirmek olduğuna gazetecileri inandırmaya çalışan Sanders, "(Suriye'de bulunma) Amacımız DEAŞ'ı bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç, yerel güçlere geçiş süreci olacak." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir takvimi Trump'ın kamuoyuna ilan etmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Sanders, bu sürecin kendi akışı içinde devam ettiğini ve zamanı geldikçe açıklamaların yapıldığını söyledi.

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