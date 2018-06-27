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Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump Münbiç'i konuştu

Trump ile Erdoğan'ın görüşmesi hakkında açıklama yapan Beyaz Saray, Münbiç'le ilgili çizilen ortak yol haritasının devam edeceğini belirtti.

AA | 27.06.2018 - 03:10..
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Türkiye'nin ilk Başkanı Erdoğan ve Trump'ın Münbiç'i konuştuğunu belirten Beyaz Saray, terör karşı da ortak çalışmaların süreceğini duyurdu.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, yeniden seçilmesini tebrik etmek, müttefik ve stratejik ortaklar olarak ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü." bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump Münbiç'i konuştu

MÜNBİÇ PLANI DEVAM EDECEK

İki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümü noktasında ortak bir kararlılık olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak stratejik meydan okumaları ele alırken, iş birliğini artırmaya olan bağlılıklarını yeniden dile getirdiler." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede iş birliği konusundaki kararlılığın teyit edildiği, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.

Ayrıca görüşmede, Münbiç'le ilgili ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin öneminin de vurgulandığı kaydedilmişti.

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