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Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump müttefiklik konusunu konuştu

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi için, "Stratejik müttefiklik" ele alındı açıklaması yaptı.

AA | 31.03.2018 - 03:18..
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Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump müttefiklik konusunu konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yapan Beyaz Saray, görüşmenin ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında yapıldığını belirtti.

"BÖLGESEL KONULAR VE İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin" ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, NATO ortağı olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

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