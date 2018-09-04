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Beyaz Saray: Esad kimyasal kullanırsa, karşılık veririz

ABD'de Suriye'de Esad'ın kimyasal kullanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 22:41..
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EN HIZLI KARŞILIĞI VERİRİZ"

“Esad kimyasal silah kullanırsa Amerika ve müttefikleri gereken yanıtı en hızlı şekilde verecektir."

"Açık olalım, eğer Beşşar Esed yeniden kimyasal silah kullanmayı seçerse ABD ve müttefikleri hızlıca ve uygun şekilde karşılık verecektir, bu konudaki duruşumuz nettir."

Açıklamada ayrıca "ABD, Suriye'deki düşmanlıkları aşabilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı bir diplomatik çözüm bulmak amacıyla müttefikleriyle beraber çalışmaya yorulmadan devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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