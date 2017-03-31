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Beyaz Saray: Esad'ın geleceği Suriye halkına bağlıdır

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Suriye'de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz" dedi.

31.03.2017 - 23:15
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Spicer

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer bugün yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli," ifadesini kullanarak, ABD'nin bölgede yalnızca DEAŞ'ı yenmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

"FIRSATLARI YİTİRDİK"

Sean Spicer basın toplantısında, Obama yönetimine atıfta bulunarak, "Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var; Önceki yönetim döneminde Esad ile ilgili pek çok fırsat yitirdik," dedi.

"Şu anda DEAŞ'ı yok etmeye odaklanmamız gerek" diyen Spicer, "ABD'nin Suriye ve Irak'ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasıdır," şeklinde konuştu.

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