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Beyaz Saray: Görüşme Kim sözünü yerine getirirse olur

Trump'ın Kim Jong-un'un görüşme talebini kabul etmesinin ardından Beyaz Saray, "Önce verdiği sözleri tutmalı" ifadelerini kullandı.

AA | 10.03.2018 - 04:40..
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Beyaz Saray: Görüşme Kim sözünü yerine getirirse olur

Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Trump ile görüşmek için somut adımlar atması gerektiğini belirten Beyaz Saray, "Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak" açıklaması yaptı.

Beyaz Saray: Görüşme Kim sözünü yerine getirirse olur


GÖRÜŞME YAPILACAK

Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanders, Trump-Kim görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Brifingin ardından Beyaz Saray'daki basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen Sanders, "Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağını, kendi sözlerinin 'görüşmenin ön şartlara bağlı olduğu şeklinde yorumlanmaması' gerektiğini" belirtti.

Beyaz Saray: Görüşme Kim sözünü yerine getirirse olur

MAYIS SONUNA KADAR BEKLENİYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti.

Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.

Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.

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