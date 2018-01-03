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Beyaz Saray İran'daki protestoları desteklediğini açıkladı

İran'daki protestolar hakkında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,

AA | 03.01.2018 - 03:59..
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek, "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması gerektiği" uyarısında bulundu.

Sözcü Sanders, 2018 yılının ilk basın brifinginde ağırlıklı olarak İran'da devam eden protestolarla ilgili soruları yanıtladı.

Beyaz Saray İran'daki protestoları desteklediğini açıkladı

ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"İRAN HALKI KIZGIN"

İran'daki rejimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar konusunda henüz nihai kararını vermediğini dile getiren Sanders, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu anlattı.

Beyaz Saray İran'daki protestoları desteklediğini açıkladı

ABD REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR MU

ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor." diye konuştu.

Beyaz Saray'dan önceki gün İran'daki protestolarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili birkaç kez paylaşımda bulunarak, "İran yönetiminin, kendi halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermesi gerektiğini" kaydetmişti.

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