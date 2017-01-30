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Beyaz Saray İran'ın balistik füze denemesini doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran’ın balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, füzenin detaylarını incelediklerini açıkladı.

30.01.2017 - 23:58
  1. Haberler
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Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spicer, "İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya daha temkinli yaklaştı.

"ŞİMDİLİK TEYİT EDEMİYORUZ"

Konuyla ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran’ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini bildirdi.

İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini yakından takip ettiklerini anlatan Davis "İddia edildiği gibi bir füze denemesi söz konusu ise bu İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesi demektir. Bu konuda uluslararası müttefiklerimizle ortak çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

DENEME SEMNAN'DA GERÇEKLEŞTİ İDDİASI

İsmi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililerin Amerikan medyasına verdiği bilgilere göre, deneme Tahran’ın 180 km doğusunda yer alan Semnan sahasında gerçekleşti.

"Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füzenin denendiği iddia edilen haberlerde söz konusu füzenin infilak etmeden önce yaklaşık 965 km mesafe katettiği belirtildi.

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