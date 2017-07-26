taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.041
USD
3,5713
EURO
4,1594
ALTIN
143,20
PETR
50,5600

Beyaz Saray İsrail'in kararından memnun

ABD yönetimi, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektör ve kameraları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

26.07.2017 - 07:55
  1. Haberler
  2. Dünya

beyaz

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif bölgesinde iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından güvenliği artırma ihtiyacına rağmen bölgeye yerleştirdiği kamera ve arama dedektörlerini kaldırmıştır. ABD, İsrail'in bölgede tansiyonu düşürürken güvenliği muhafaza etmek için gösterdiği çabaları takdir etmektedir."

İHLALLERE YER YOK

Beyaz Saray açıklamasında son günlerde yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ise yer verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate yaptığı müdahalede 13 kişi yaralandı.
Hindistan'da 5 katlı bina çöktü
Mumbai kentindeki Ghatkopar semtinde, 35 senelik olduğu belirtilen 5 katlı binanın henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğü kaydedildi.
TİKA ve HAK-İŞ Somali'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu açtı
Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu, merkezi Mogadişu'da düzenlenen törenle hizmete açıldı
Trump'ın yeni sağlık reformunda ilk engel aşıldı
Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlaması, 51'e karşı 50 oyla kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

37
Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

21
Hocaların Hocası Halil İnalcık kabri başında anıldı

Hocaların Hocası Halil İnalcık kabri başında anıldı

11
Trump'ın yeni sağlık reformunda ilk engel aşıldı

Trump'ın yeni sağlık reformunda ilk engel aşıldı

3
Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını çaldı

Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını çaldı

10
Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

9
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM