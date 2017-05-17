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Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

ABD Başkanı Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray kapatıldı.

17.05.2017 - 00:12
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Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da kısa süreli bir panik yaşandı.

​Sarayın önünde bulunan gazeteciler canlı yayında görüşmenin detaylarını aktarırken bir anda şüpheli bir şahıs tel örgüleri atlayarak Beyaz Saray'a girmeye çalıştı.

Olaya hemen müdahale eden ABD polisi, saray önünde bulunan herkesi sert bir şekilde uyarılarak bölgeden uzaklaştırdı.

​NAGEHAN ALÇI CANLI YAYINDA YAKALANDI

Olay tam da gazeteci Nagehan Alçı'nın kritik zirvenin detaylarını NTV canlı yayınına aktardığı sırada gerçekleşti. Alçı, kimliği bilinmeyen bir kişinin Beyaz Saray'ın çitlerinden atlamaya çalışması üzerine bahçede bulunan herkesin dışarı çıkartıldığını söyledi. Bu sırada ABD polisinin gazetecilere ve vatandaşlara karşı sert tavrı dikkatlerden kaçmadı. Alçı polisler tarafından darp edilmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

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