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Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ölümünden üzgünüz

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, "Yapılan açıklamayı olumlu buluyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 02:53..
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Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ölümünden üzgünüz

Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ölümünden üzgünüz

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan arbedede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Beyaz Saray, Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

BEYAZ SARAY: ÖLÜM HABERİ ÜZÜCÜ

Soruşturmaların devamını da takip edeceklerini ifade eden Beyaz Saray, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Suudi yönetiminin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Uluslararası soruşturmaları yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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