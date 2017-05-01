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Beyaz Saray: Kuzey Kore kışkırtmayı bırakırsa konuşuruz

Basın Sözcüsü Spicer, Kim Jong-un'un kışkırtıcı davranışları azaltması halinde diyaloğa girebileceklerini söyledi.

01.05.2017 - 23:22
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Spicer, basın toplantısında yöneltilen "Hangi koşullar altında ABD'nin Kuzey Kore'yle diyaloga girmeyi kabul edeceği" yönündeki soruya karşılık, "Kışkırtıcı davranışların azalması gerek," şartını ortaya koydu. "İyi niyet göstergelerinin olması gerek. Koşulların şu anda o düzeyde olmadığı apaçık" diyen Spicer, Başkan Trump'ın bu sözlerinin, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın önceki gün yaptığı açıklamalarda örtüştüğünü belirtti.

TRUMP "GÖRÜŞEBİLİRİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump bugün Bloomberg televizyonundaki bir programa katılarak, Kuzey Kore'yle diyaloga girilebileceğini söylemişti. "Doğru koşullar altında, Kuzey Kore'yle görüşmeye açık olduğunu" belirten Trump'in ifadeleri, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Uzakdoğu'da artan gerilimi barışçıl şekilde çözme sinyali olarak değerlendirilmişti.

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