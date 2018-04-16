taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0970
EURO
5,0551
ALTIN
177,50
PETR
71,8300

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD'yi Suriye'de kalmaya ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray, "Suriye'den çekilmekte kararlıyız" açıklaması yaptı.

DHA | 16.04.2018 - 06:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray, Fransa'da özel bir programa kaltılarak Suriye saldırısı ve müttefiki ABD hakkında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yalanladı. Beyaz Saray, Suriye'den çekileceklerini yineledi.

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

"ABD ÇEKİLMEKTE KARARLI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.

Beyaz Saray Macron'u yalanladı


"MÜTTEFİKLERİMİZ DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALILAR"

Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ'ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'de savaş karşıtı gösteri yapıldı
ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk
Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.
İsrail askeri 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Kolombiya'da 12 kişi selde hayatını kaybetti
Kolombiya'da bir ay önce başlayan ilk yağmur sezonu, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

72
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

46
PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

11
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

23
Adriana Lima'dan

Adriana Lima'dan "hamile değilim" paylaşımı

23
29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

39
Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm

Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM