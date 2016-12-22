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Beyaz Saray önünde İslamofobi ve ırkçılık karşıtı gösteri

ABD'de İslamofobi ve ırkçılık, başkent Washington'da Beyaz Saray önünde protesto edildi.

AA | 22.12.2016 - 06:59
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"Barış için Yahudi Sesi" adlı sivil toplum örgütü tarafından akşam saatlerinde organize edilen gösteriye, Filistin için Amerikalı Müslümanlar, Codepink, Washington Barış Merkezi, Amerikalı Müslüman Kadınlar Politika Forumunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluşun üyeleri destek verdi.

Eyleme katılan 200 dolayında kişi, "Müslümanlar ve Yahudiler birlikte daha güçlü", "Irkçılığa karşıyız", "Saygıyla muamele edilmek hakkınız" yazılı dövizler taşıdı.

Çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu grup, sık sık "Müslümanların yanındayız" diye slogan attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, son dönemde ABD'de İslam karşıtlığı ve ırkçılığa dair söylemlere dikkat çekilerek, 20 Ocak 2017'de yemin töreniyle görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Amerikan değerlerine sahip çıkması çağrısında bulunuldu.

Müslümanlar aleyhindeki söylemler ve nefret suçlarına karşı sessiz kalınmayacağı belirtilen açıklamada, Müslüman, Arap ve Güney Asyalı toplulukların gözetim altında tutulmasına son verilmesi istendi.

Açıklamada, ABD'nin "terörle mücadele" bahanesiyle İslam'ı yanlış yansıtan ve Müslümanları hedef gösteren politikalarını sonlandırması çağrısı yapıldı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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