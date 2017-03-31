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Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Katie Walsh, ABD Başkanı Trump'a dışarıdan destek vermek üzere görevinden ayrıldı.

31.03.2017 - 04:12
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Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmaya karar veren Walsh'un, Trump destekçisi "Önce Amerika Politikaları" adlı organizasyona katılacağı kaydedildi.

Walsh'un bu kararının arkasında, Temsilciler Meclisinde yeterli desteği bulamadığı için geri çekilmek zorunda kalan yeni sağlık sigortası yasa tasarına dışarıdan daha fazla destek toplamak olduğu bildirildi.

KENDSİ KARARI MI HESAPLAŞMA MI?

Ancak Amerikan medyasında, bu ayrılığın sağlık sigortası yasa tasarısındaki "başarısızlığın" ardından Beyaz Saray içinde yaşanan bir hesaplaşma olabileceğine yönelik tartışmalar başladı.

Beyaz Saray'a göre Walsh, "Önce Amerika Politikaları" organizasyonunda başdanışman olarak çalışmaya başlayacak ve sağlık yasasıyla ilgili daha fazla toplumsal destek için çaba gösterecek.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı

"ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI"

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Vekillere gelen telefonlar söz konusu olduğunda açık ki orada (yasa tasarısıyla ilgili) TV reklamlarımız yoktu ve bu sorunu kimse Katie'den daha iyi çözemez." ifadesini kullandı.

Benzer şekilde Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon ve Başdanışmanı Jared Kushner de "Walsh'un Beyaz Saray'da çok önemli işlere imza attığını" ifade eden açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da günlük basın toplantısında "Beyaz Saray'da başka ayrılıklar olacak mı?" sorusuna "Hayır." şeklinde cevap verdi.
Geçen hafta cuma günü Temsilciler Meclisinde yeterli desteği bulamayacağı anlaşılan yeni sağlık sigortası yasa tasarısı, Trump'ın da tavsiyesiyle Cumhuriyetçi Parti tarafından geri çekilmiş, Trump daha sonra "Demokratlarla çalışabilirim" mesajı vermişti.

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