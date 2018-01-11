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Beyaz Saray Ruhani'yi tehdit etti

İran'da devam eden protestolarda binlerce kişinin tutuklandığını ve işkence gördüğünü iddia eden Beyaz Saray, "Endişeliyiz" açıklaması yaptı.

AA | 11.01.2018 - 05:23..
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Beyaz Saray Ruhani'yi tehdit etti

İran'da hükümet karşıtlarının sürdürdüğü protestolar hakkında açıklama yapan Beyaz Saray, Başkan Trump'ın destek açıklamalarının devamını getirdi.

Beyaz Saray Ruhani'yi tehdit etti

"GÖSTERİCİLER ÖLDÜRÜLÜYOR"

"Trump yönetimi, İran rejiminin barışçıl gösterilere katılan binlerce İran vatandaşını hapse attığı haberlerinden dolayı oldukça endişelidir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, protestoculardan bazılarının işkence gördüğü ve hatta bazılarının öldürüldüğü iddialarının "rahatsız edici" olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Ruhani'yi tehdit etti

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

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