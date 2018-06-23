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Beyaz Saray Sözcüsü: Beni restorandan kovdular

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Virginia'daki restorandan Trump için çalıştığı gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu.

AA | 23.06.2018 - 23:40..
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Beyaz Saray Sözcüsü: Beni restorandan kovdular

Sözcü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı istedi. Bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Aynı fikirde olmadıklarım da dahil tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü: Beni restorandan kovdular

TRUMP'A ELEŞTİRİLER, ÇALIŞANLARINI DA ETKİLEDİ

Başkent Washington'a yaklaşık 3 saat mesafede yer alan restoranın sahibi ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Sanders'ın babası ve eski senatör Mike Huckabee, olayı "bağnazlık" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, son günlerde özellikle "ABD'ye yasa dışı gelirken yakalanan göçmen ailelerin çocuklarının, ebeveynlerinden ayrı bir merkezde tutulması" uygulamasından dolayı şiddetle eleştiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de salı akşamı Washington'da gittiği bir Meksika restoranında protesto edilmişti.

Trump, söz konusu uygulamayı, bir başkanlık kararnamesiyle sonlandırsa da kamuoyunda tartışma ve tepkiler halen devam ediyor.

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