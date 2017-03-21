Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Trump-Rusya iddiaları yersiz

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Sözcü Sean Spicer, Amerikan kamuoyunu meşgul etmeye devam eden "Trump'ın dinleme iddiası" ve "seçim döneminde Rusya ile ilişkileri" hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Seçim döneminde Rusların Trump kampanyasına yardım ettiği veya ilişki içinde olduğu yönündeki iddiaları bir kez daha reddeden Spicer, bunun istihbarat yetkililerince de dile getirildiğini belirtti.

FBI Rusya'nın Trump'ın kampanyasıyla ilişkisini araştırıyor.

"TRUMP-RUSYA İŞBİRLİĞİNE DAİR KANIT YOK"

"Obama dönemi kıdemli istihbarat yetkilileri, Trump-Rusya gizli işbirliğine dair hiçbir kanıt olmadığını kamuoyu önünde onayladılar. Obama'nın CIA Direktörü de Ulusal İstihbarat Direktörü de bunu söyledi. Biz sadece onların sözlerini aldık." şeklinde konuşan Spicer, bu konudaki haberlerin olayların bir boyutunu yansıttığını savundu.

"SORUŞTURMA İLE İSPAT AYRI ŞEYLER"

Spicer, bir basın mensubunun, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin "Trump'ın dinlendiği iddiasını destekleyecek bilgiye sahip olmadığı" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Artık Başkan dinleme iddiasından vazgeçecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

Spicer, "Ortada devam eden bir oturum ve konuyla ilgili çok sayıda haber var. Bir şeyi soruşturmakla onu ispatlamak iki farklı şeydir." diyerek Trump'ın dinleme iddialarının hala geçerli olduğunu, dinlemenin olmadığı sonucuna ulaşılmadığını vurguladı.