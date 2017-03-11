Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'dan Rakka açıklaması

Suriye'ye gönderilen 400 ilave askerle ilgili değerlendirmeler yapan Spicer, Rakka operasyonu kapsamında ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak için bu askerlerin gönderildiğini belirtti.

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve diğer ilgili kişilerin yakın takibinde sürecin ilerlediğini ifade etti.

Trump'ın ilgili komutanlara DEAŞ'la mücadele için gerekli yetki ve desteği verdiğini dile getiren Spicer, günün sonunda DEAŞ'la mücadelenin başarısının, komutanların ortaya koyacağı somut performans ile şekilleneceğini kaydetti.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Spicer, Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili bir soruya, "Büyükelçi Haley, Birleşmiş Milletlerde (BM), Kırım'ın işgalinden dolayı uygulanan yaptırımların, bu sorun çözülene kadar kalacağını açıkça dile getirdi. Başkan (Trump), her konuda ne yapacağını açıklayan bir stratejiyle hareket etmiyor. Kartlarını pazarlık stratejisini maksimize etmek için kapalı tutuyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini, ancak Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle bunun olmadığını kaydederek, "Kırım Ukrayna'ya geri verilmezse Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kalkmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

WASHİNGTON'DA DERİN DEVLET TARTIŞMASI

Beyaz Saray yönetiminin ABD'de bir derin devletin varlığına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Spicer, "Bence bunda şüphe yok. Eğer bir parti 8 yıl iktidarda kalırsa orada görev yapan bazı insanlar önceki yönetimin ajandasını takip etmek isteyebilir. Bence bu, kimseye sürpriz gelmemeli." değerlendirmesini yaptı.

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump yönetimi, birçok konuda önceki Barack Obama yönetiminin kendisine kötü bir miras bıraktığını ve son dönemdeki bazı sızıntıların eski yönetimde görev alıp halen görevine devam eden kişilerce yapılmış olabileceğini iddia ediyor.