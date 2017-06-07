Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

"ABD, sorunun çözümü ve bölgesel güvenlik açısından önemli olan iş birliğinin yeniden tesis edilmesi için Ortadoğu'daki tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor." ifadelerini kullanan Spicer, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çaba gösterdiklerini savundu.

Spicer, "ABD, terörün ve aşırılıkçığın finansmanıyla ilgili ilkelerine uygun olarak bu meselede tansiyonun düşürüldüğünü ve sorunun bir an önce çözüldüğünü görmek istiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Temim bin Hamad Es-Sani arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ifade eden Spicer, Riyad'daki görüşmeleri sırasında iki lider arasında çok yapıcı bir diyalog olduğunu belirtti.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Katar'ı suçlamış, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin faydalı olduğunu görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terör korkusunun sonunun başlangıcı olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'IN TWİTTER KULLANIMI

Öte yandan Sözcü Spicer, bir soru üzerine Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların "resmi açıklamalar" kategorisinde sayılabileceğini söyledi. Spicer, "Başkan, ABD'nin başkanıdır. Dolayısıyla (paylaşımları) ABD Başkanı tarafından yapılmış resmi açıklamalar olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Twitter ve diğer sosyal medya araçlarının Trump için Amerikan halkına doğrudan ulaşma imkanı olduğunu söyleyen Spicer, "Başkan, kendi ajandasıyla ilgili en etkili habercidir." yorumunu yaptı.

Bir diğer soru üzerine Spicer, Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güvenip güvenmediğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Spicer, konuyla ilgili olarak Trump ile görüşmediğini, bu aşamada yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Trump, önceki gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Adalet Bakanlığının vize yasağıyla ilgili adımlar atarken orijinal başkanlık kararnamesine sadık kalması gerektiğini açıklamış, Amerikan kamuoyunda bu sözler, Trump'ın Bakan Sessions'a güvenmediği şeklinde yorumlanmıştı.